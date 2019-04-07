СК Дніпро-1 несподівано вибив Ворсклу з чвертьфіналу Кубка України

Ворскла поступилась першоліговому СК Дніпро-1 (0:2) в рамках 1/4 фіналу Кубка України.

Дніпряни на правах господарів поєдинку захопили ініціативу з перших хвилин зустрічі. Кілька позиційних атак гравців Дніпра-1 не виглядали гострими. Натомість гості зуміли відзначитись єдиним ударом в першому таймі, але м'яч не влучив навіть у площину воріт.

Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал Кубка України

Після перерви полтавці прокинулись і більше володіли м'ячем, проте відкрили рахунок саме господарі. Станіслав Куліш вдало зіграв на добиванні.

Буквально через 6 хвилин гравці Дніпра-1 зняли питання про переможця пари, подвоївши перевагу. Гол до свого активу записав Ігор Когут.

В підсумку, заслужена перемога команди з Першої ліги. Вже 8 квітня дніпряни дізнаються свого суперника у півфіналі Кубка України. Жеребкування розпочнеться о 14:00.

Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України