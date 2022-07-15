"1 червня 2014 року, незабутня дата: мій приїзд до Неаполя, початок історії чистого кохання. Я був сором'язливим хлопчиком, але з величезним бажанням довести світові, що я можу це зробити! Перемоги, поразки, радощі, розчарування. Занадто багато емоцій, пережитих разом: неможливо узагальнити. Але я зберіг усе: в голові, в серці.

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Двоє моїх синів народилися в Неаполі. Я зустрів людей, які назавжди стануть частиною мого життя і завдяки яким я та моя сім'я відчували себе як удома: від першого до останнього моменту. Завдяки тобі, Наполі, я став тим, ким є сьогодні. Дякую клубу, президенту, тренерам, усім моїм товаришам по команді та всім людям, з якими я мав задоволення працювати протягом багатьох років. Дякую, Наполі та неаполітанці, за все кохання, яке ми дарували один одному.

Я пишаюся тим, що шанував вас усім своїм серцем, і я продовжуватиму вічно носити вас у своєму серці і плекати до вас одне з найважливіших для мене почуттів: повагу. Ти був для мене всім. Тепер я відчуваю, що маю піти заради гри: настав час для нової пригоди. З любов'ю, Каліду", – написав Кулібалі в Instagram.

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