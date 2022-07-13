Челсі вирішив закрити діру в центрі захисту дуже іменитим виконавцем.

"Сині" близькі до узгодження трансферу Каліду Кулібалі з Наполі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Сенегалець готовий підписати контракт до літа 2027-го з річною зарплатою 10 млн євро. Наполі пропонують 38 млн євро+бонуси. Челсі збирається найближчими днями остаточно закрити трансфер 31-річного центрбека, який повинен компенсувати втрати Рюдігера і Крістенсена.

Нагадаємо, 8 років тому Наполі заплатив Генку близько 8 млн євро за Кулібалі. Захисник став справжньою легендою "партенопейців" – 317 матчів, 14 голів та 8 асистів. Також Каліду був капітаном збірної Сенегалу, яка цьогоріч виграла КАН.

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