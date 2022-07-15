"1 июня 2014 года, незабываемая дата: мой приезд в Неаполь, начало истории чистой любви. Я был застенчивым мальчиком, но с огромным желанием доказать миру, что я могу это сделать! Победы, поражения, радости, разочарования. Слишком много эмоций, пережитых вместе: невозможно обобщить. Но я сохранил все: в голове, в сердце.

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Два моих сына родились в Неаполе. Я встретил людей, которые навсегда станут частью моей жизни и благодаря которым я и моя семья чувствовали себя как дома: от первого до последнего момента. Благодаря тебе, Наполи, я стал тем, кем являюсь сегодня. Спасибо клубу, президенту, тренерам, всем моим товарищам по команде и всем людям, с которыми я имел удовольствие работать на протяжении многих лет. Спасибо, Наполи и неаполитанцы, за всю любовь, которую мы дарили друг другу.

Я горжусь тем, что уважал вас всем своим сердцем, и я буду продолжать вечно носить вас в своем сердце и питать к вам одно из самых важных для меня чувств: уважение. Ты был для меня всем. Теперь я чувствую, что должен уйти ради игры: пришло время для нового приключения. С любовью, Калиду", – написал Кулибали в Instagram.

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