Кулач – про матч проти Арсенала: Ворскла показувала, що може грати з сильними суперниками

Нападник Ворскли Владислав Кулач розповів про майбутній матч проти Арсенала у Лізі Європи.

"До поєдинку проти Арсеналу ми готуємося дуже серйозно. Завтра буде складний матч, оскільки ми розуміємо, хто наш суперник. Але, на мій погляд, Ворскла готова до цього протистояння.

Ворскла – Арсенал: передматчева прес-конференція Василя Сачка

У минулих матчах Ліги Європи ми показували, що можемо грати з сильними суперниками. Тому будемо прагнути тільки до максимального результату. У канонірів є слабкі місця. Сподіваюся, ми зможемо ними скористатися", – цитує Владислава Кулача офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, що поєдинок Ворскла – Арсенал повинен відбутися у четвер, 29 листопада. Початок матчу – о 19:55. Однак, наразі немає остаточного рішення, де пройде зустріч. Напередодні УЄФА переніс матч у Київ через запровадження воєнного стану в Україні, але український клуб робить усе можливо, щоб гра відбулася в Полтаві.