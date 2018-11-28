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Кулач – про матч проти Арсенала: Ворскла показувала, що може грати з сильними суперниками

19:25 84 Читать на русском
Кулач – про матч проти Арсенала: Ворскла показувала, що може грати з сильними суперниками
Владислав Кулач / Фото: ФК Ворскла

Нападник Ворскли Владислав Кулач розповів про майбутній матч проти Арсенала у Лізі Європи.

"До поєдинку проти Арсеналу ми готуємося дуже серйозно. Завтра буде складний матч, оскільки ми розуміємо, хто наш суперник. Але, на мій погляд, Ворскла готова до цього протистояння.

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У минулих матчах Ліги Європи ми показували, що можемо грати з сильними суперниками. Тому будемо прагнути тільки до максимального результату. У канонірів є слабкі місця. Сподіваюся, ми зможемо ними скористатися", – цитує Владислава Кулача офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, що поєдинок Ворскла – Арсенал повинен відбутися у четвер, 29 листопада. Початок матчу – о 19:55. Однак, наразі немає остаточного рішення, де пройде зустріч. Напередодні УЄФА переніс матч у Київ через запровадження воєнного стану в Україні, але український клуб робить усе можливо, щоб гра відбулася в Полтаві.

Ліга Європи5 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
до матчу
23
год
:
11
хв
Арсенал
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Ворскла Ворскла Ліга Європи Ворскла - Арсенал Владислав Кулач Владислав Кулач
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