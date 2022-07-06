Форвард Льовена Микола Кухаревич посприяв перемозі над Шарлеруа у товариському поєдинку.

Товариські матчі

Льовен – Шарлеруа – 3:1

Голи: Хольцгаузер, 31, (пен.), Нсінгі, 58, Кухаревич, 90 – Зарурі, 53

Льовен вийшов вперед у першому таймі завдяки голу Хольцгаузера з пенальті, а по перерві команди обмінялись голами Нсінгі та Зарурі. Крапку в зустрічі поставив українець Кухаревич, головою замкнувши навіс з кутового.

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Із дебютним взяттям воріт Миколу привітав його одноклубник Софьян Чакла, виклавши спільну світлину в Instagram та підписавши: "Мій CR7 Нікола".

Додамо, що Кухаревич зіграв у 7 офіційних матчах за Льовен, проте результативними діями не відзначався. Права на нападника належать Труа.

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