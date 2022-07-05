Стамбульський Фенербахче розбив Фехервар у контрольному поєдинку. Читайте звіт про матч на Футбол 24.

Товариські матчі.

Фенербахче – Фехервар – 3:0

Голи: Дурсун, 37, Дієго Россі, 43, Лінкольн, 61

Фенербахче ще в першому таймі оформив комфортну перевагу – Дурсун та Дієго Россі перед перервою відправили у ворота угорської команди два м'ячі. По перерві Фехервар провів аж 7 замін, випустивши на поле Лєднєва та Макаренка (Шабанов розпочав у старті та відіграв увесь матч, а Петряка замінили перед початком другої половини).

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Ці зміни не допомогли Фехервару, оскільки Фенербахче на 61 хвилині збільшив перевагу до розгромної. Поєдинок так і завершився з рахунком 3:0.

Зазначимо, що поєдинок другого кваліфікаційного раунду ЛЧ Динамо Київ – Фенербахче відбудеться 20 липня у Лодзі. Матч-відповідь – 27 числа у Стамбулі.

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