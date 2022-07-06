Форвард Левена Николай Кухаревич посодействал победе над Шарлеруа в товарищеском поединке.

Товарищеские матчи

Левен – Шарлеруа – 3:1

Голы: Хольцгаузер, 31, (пен.), Нсинги, 58, Кухаревич, 90 – Зарури, 53

Левен вышел вперед в первом тайме благодаря голу Хольцгаузера с пенальти, а после перерыва команды обменялись голами Нсинги и Зарури. Точку во встрече поставил украинец Кухаревич, головой замкнув навес с углового.

Фенербахче запугивает Динамо – турки разгромили Фехервар с четырьмя украинцами

С дебютным взятием ворот Николая поздравил его одноклубник Софьян Чакла, выложив общую фотографию в Instagram и подписав: "Мой CR7 Никола".

Добавим, что Кухаревич сыграл в 7 официальных матчах за Левен, однако результативными действиями не отличался. Права на нападающего принадлежат Труа.

Лига чемпионов-2022/23: украинцы Пюника отстояли сенсационные нули, Пластун спокойно победил с Лудогорцем