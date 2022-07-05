Ліга чемпіонів-2022/23: українці Пюніка відстояли сенсаційні нулі, Пластун спокійно переміг з Лудогорцем
Стартувала кваліфікація нового сезону Ліги чемпіонів. Сьогодні відбувалися перші матчі першого раунду відбору.
Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації
Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія) – 0:0
Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія) – 3:1
Голи: Ольссон, 16, Тойвонен, 42, Бірманчевіч, 84 – Інгасон, 38, Гудйонссон, 90+3
Вилучення: Інгассон, 39 (В)
Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія) – 2:0
Голи: Сантана, 74, Тіссера, 90+1
Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва) – 1:1
Голи: Гріпші, 15 – Буфф, 25
ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія) – 1:0
Гол: Броббель, 67
Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта) – 3:0
Голи: Фінн, 25, Воттс, 40, Гефні, 78
Шкупі (Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 3:0
Голи: Данфа, 11, Адетунжі, 29, Чіполіна, 62 (аг)
Пюнік під керівництвом відомого в нас Єгіше Мелікяна сенсаційно розписав нічию з Клужем. У центрі оборони вірменської команди весь матч відіграли два українці – Сергій Вакуленко та Антон Братков. З їхньою допомогою Пюнік відстояв домашні 0:0 та зберіг шанси на прохід далі.
Ігор Пластун також відіграв на нуль, а його Лудогорець впевнено здолав скромну Сутьєску. Болгари однією ногою вже в наступному раунді. Відомий виступами за київський Арсенал 38-річний Саулюс Міколюнас разом з Жальгірісом розписав нічию з косоварами.
Мальме з голом досвідченого Тойвонена лише мінімально переграв Вікінгур, маючи більшість протягом всього другого тайму. У британському дербі ТНС з Уельсу здолав Лінфілд з Північної Ірландії. Шемрок Роверс і Шкупі впоралися з явними аутсайдерами.
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