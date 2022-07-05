Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації

Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія) – 0:0

Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія) – 3:1

Голи: Ольссон, 16, Тойвонен, 42, Бірманчевіч, 84 – Інгасон, 38, Гудйонссон, 90+3

Вилучення: Інгассон, 39 (В)

Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія) – 2:0

Голи: Сантана, 74, Тіссера, 90+1

Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва) – 1:1

Голи: Гріпші, 15 – Буфф, 25

ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія) – 1:0

Гол: Броббель, 67

Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта) – 3:0

Голи: Фінн, 25, Воттс, 40, Гефні, 78

Шкупі (Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 3:0

Голи: Данфа, 11, Адетунжі, 29, Чіполіна, 62 (аг)

Пюнік під керівництвом відомого в нас Єгіше Мелікяна сенсаційно розписав нічию з Клужем. У центрі оборони вірменської команди весь матч відіграли два українці – Сергій Вакуленко та Антон Братков. З їхньою допомогою Пюнік відстояв домашні 0:0 та зберіг шанси на прохід далі.

Ігор Пластун також відіграв на нуль, а його Лудогорець впевнено здолав скромну Сутьєску. Болгари однією ногою вже в наступному раунді. Відомий виступами за київський Арсенал 38-річний Саулюс Міколюнас разом з Жальгірісом розписав нічию з косоварами.

Мальме з голом досвідченого Тойвонена лише мінімально переграв Вікінгур, маючи більшість протягом всього другого тайму. У британському дербі ТНС з Уельсу здолав Лінфілд з Північної Ірландії. Шемрок Роверс і Шкупі впоралися з явними аутсайдерами.

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