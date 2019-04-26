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Кучук і Мазяр ледь не побились під час матчу Гірник-Спорт – Рух

21:15 468 Читать на русском
Кучук і Мазяр ледь не побились під час матчу Гірник-Спорт – Рух
Леонід Кучук / ФК Рух

У матчі Гірник-Спорт – Рух (0:0) арбітр вилучив одразу обох тренерів, які ледь не побились під час матчу.

 

По ходу матчу аутсайдерів Першої ліги головні тренери Леонід Кучук та Володимир Мазяр не стримали емоцій.

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На 30-й хвилині матчу між наставниками розгорівся конфлікт, який головному арбітру довелося вирішувати за допомогою вилучень обох тренерів на трибуни.

Зазначимо, що цей епізод можна вважати одним з найяскравіших моментів матчу між Гірником-Спортом та Рухом, адже команди так і не змогли відзначитись голами.

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Гірник-Спорт Гірник-Спорт Перша ліга Рух Винники Рух Винники Володимир Мазяр Володимир Мазяр Леонід Кучук Леонід Кучук Гірник-Спорт - Рух Винники
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