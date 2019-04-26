Перша ліга: Авангард в більшості обіграв Оболонь-Бровар, Металіст 1925 не зміг перемогти Колос

Відбулись поєдинки 25 туру у Першій лізі. Авангард переграв Оболонь-Бровар, Гірник-Спорт та Рух не виявили сильнішого, Металіст 1925 не впорався з Колосом.

Україна. Перша ліга. 25-й тур

Авангард – Оболонь-Бровар – 1:0

Гол: Демченко, 18

Вилучення: Федорівський, 71

Гірник-Спорт – Рух – 0:0

Нереалізований пенальті: Сікорський, 19

Металіст 1925 – Колос – 0:0

Авангард в більшості переміг Оболонь-Бровар. Єдиний гол в матчі на рахунку Демченка, який на 18-й хвилині приніс перемогу своїй команді. В другому таймі Федорівський отримав другу жовту картку і залишив Оболонь-Бровар в меншості. В інших матчах Гірник-Спорт і Рух, як і Металіст 1925 з Колосом не змогли відзначитись голами.

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Після цього туру Авангард набрав 35 очок та піднявся на 6 місце, Оболонь-Бровар з 42 пунктами залишився на 2 місці. Металіст 1925 та Колос розташувались на 4 та 3 місцях відповідно, маючи по 41 пункту.