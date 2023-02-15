"Команда дуже добре виступає на внутрішній арені, за виключенням останнього матчу, коли 1:1 зіграли, у АЕКа було чи 10, чи 11 перемог. Так що команда зіграна, потужна і набрала хороший хід. У них є гарні гравці, хоча так, є і травмовані, які завтра не зіграють, але все одне – це дуже міцна команда, яка вміє грати в футбол і здобувати позитивний результат. У АЕКа дуже багато гарних футболістів. Є такі виконавці, як Дьюрчо, Густаву, Понс, Альтман – дуже багато хороших гравців. Не вважаю, що можна виділяти когось одного, а усі вони сильні у першу чергу, як команда.

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Звичайно, ми розуміємо, що АЕК – фаворит цього матчу. Суперники на ходу, у них триває чемпіонат, у той час, як у нас й досі перерва і ми офіційних матчів ще не проводили, а ця гра буде тільки першою у році. Звісно, що нам буде важко, але ми будемо віддавати усі свої сили на футбольному полі, щоб здобути позитивний для нас результат. Розуміємо, що протистояння складається не з одного матчу, а буде ще гра-відповідь. Нам треба бути добре зіграти і фізично, і ментально. Нас буде чекати дуже важка гра завтра", – розповів Кучер на прес-конференції.

Нагадаємо, що Дніпро-1 зустрінеться з АЕКом в рамках Ліги конференцій 16 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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