Кубок України 2021/22, 3-й попередній етап

Епіцентр – Нива Тернопіль – 1:0

Гол: Барбоса, 28

Балкани – ВПК-Агро – 1:3

Голи: Прийомов, 90+4 – Будняк, 47, Куліш, 90+4, Де Паула, 100

Буковина – Прикарпаття – 1:1 (по пен. – 2:4)

Голи: Салбак, 59 – Цюцюра, 33

Нікополь – Таврія-Сімферополь – 0:3

Голи: Ковальов, 12, 47, Білокінь, 83

Чернігів – Альянс – 1:5

Голи: Порохня, 86 – Карноза, 14, Шмигельський, 34, Агапов, 82, Загинайлов, 89 (пен), Піднебенний, 90+4

МФК Металург – Гірник-Спорт – 2:3

Голи: Могильний, 18, 29 – Ямпіль, 32 (пен), Яворський, 34, 51

Карпати Львів – Волинь – 2:3

Гол: Кожанов, 90+4 (пен), Галенков, 111 – Сасовський, 56, Ляшенко, 94, Кузнєчіков, 107

ЛНЗ – Олімпік – 2:1

Голи: Сторчоус, 74, Галенко, 90 – Білий, 62

Оболонь – Полісся – 1:0

Голи: Щебетун, 65

Ігровий день розпочався із сенсації – друголіговий Епіцентр мінімально обіграв Ниву з Тернополя, яка виступає в Першій лізі. Цікаво, що у другому сезоні поспіль Епіцентр вибиває Ниву з Кубка.

Таврія-Сімферополь і Альянс на виїзді розгромили Нікополь та Чернігів відповідно. Обидві команди впевнено крокують в 1/16 фіналу. Гірник-Спорт у Запоріжжі перестріляв місцевий Металург, ВПК-Агро лише в екстра-таймі виявився сильнішим за Балкани, а Буковина з Прикарпаттям дотягнули аж до серії пенальті. Влучніше били івано-франківці – 4:2.

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Центральний матч цієї стадії відбувся у дощовому Львові, де місцеві Карпати приймали Волинь – колишню команду Андрія Тлумака. Саме гості відкрили рахунок на старті другого тайму після кутового – Сасовський головою вразив ворота львів'ян. Карпати відігралися вже в компенсований час завдяки пенальті, який реалізував Денис Кожанов. Але вже на початку екстра-тайму Ляшенко красивим ударом в дальній кут знову вивів Волинь вперед, а за кілька хвидин Кузнєчіков пробив зі штрафного і вразив ворота Сілецького, хоча до воріт було ментрів 35. Не надто вдало зіграв кіпер Карпат. Відігратися підопічні Тлумака вже не змогли, хоча й скоротили відставання завдяки голу Галенкова. Карпати завершили похід за Кубком України на третій для себе стадії.

Олімпік забив першим у ворота черкаського ЛНЗ, але господарі відповіли двома голами і прошли далі. Переможний м'яч команда Другої ліги провела на 90-й хвилині поєдинку. Вийшла далі і київська Оболонь, які вистачило одного м'яча для перемоги над Поліссям.

Ще два матчі цієї стадії турніру (Скорук – Металіст і Миколаїв – Вовчанськ) будуть зіграні 1 вересня. З 1/16 фіналу боротьбу за Кубок України розпочнуть 11 клубів УПЛ. Базова дата матчів – 22 вересня.

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