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Кубок України: визначилися пари першого попереднього етапу

13:22 882 Читать на русском
Кубок України: визначилися пари першого попереднього етапу
Фінал Кубка України 2018/19 / Фото УАФ

Стали відомі клуби-суперники у перших матчах Кубка України 2019/20.

УАФ на офіційному сайті опублікувала результати жеребкування першого попереднього раунду Кубка України. У боротьбу вступають 18 команд Другої ліги (без чотирьох дублів: Оболонь-Бровар-2, Миколаїв-2, Авангард-2 і Чорноморець-2) і два аматорські клуби (Вовчанськ та Авангард Бзів).

УАФ довелося перенести жеребкування Кубка України – відома причина

Пари попереднього раунду Кубка України:

Таврія – Реал Фарма

Поділля – Полісся

Гірник – Чайка

Енергія – Буковина

Нива В – Нікополь

Альянс – Ужгород

Авангард Бзів – Вовчанськ

Калуш – ВПК-Агро

Кристал – Діназ

Верес – Нива Т

Базовим днем для проведення поєдинків цього етапу стане 20 серпня.

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Визначилися усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20
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Теги
Кубок України жеребкування
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