УАФ довелося перенести жеребкування Кубка України – відома причина

Українська асоціація футболу змінила дату жеребкування перших стадій Кубка України.

Процедура визначення перших пар змагань повинна була відбутися сьогодні, однак УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про її перенесення.

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Причиною такого рішення стала зміна учасників Першої та Другої ліги, яка вносить корективи у турнірну сітку. Нагадаємо, Арсенал-Київ знявся з Першої ліги, а його місце посів МФК Металург, який повинен був виступати у Другій лізі.

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Наразі УАФ не назвала нової дати проведення жеребкування Кубку України.