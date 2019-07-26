УАФ довелося перенести жеребкування Кубка України – відома причина

Україна — 13:43 1636
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Телеканали "Футбол 1/2" стали офіційними трансляторами УПЛ
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Циганков повернувся у загальну групу Динамо перед матчем проти Шахтаря – троє інших гравців не тренуються з командоюСуперкубок України — 12:50 554
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Динамо офіційно презентувало Караваєва і Кадірі – Хацкевич розповів про перші враження від роботи з новачкамиУкраїна — 11:57 662
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Динамо, Зоря, Десна і СК Дніпро-1 отримали листи від УПЛ з проханням підтримати телепул – відмова принесе чималі збиткиУкраїна — 08:27 2111
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На Озіла напали двоє людей з ножем – Колашинац вибіг захищати одноклубника з голими рукамиАнглія — 07:30 4145