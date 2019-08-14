Кубок Украины: определились пары первого предварительного этапа

Лига чемпионов — 13:30 987
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"Динамо привчило мене до невдач". Легендарний "динамівець" – про відставку Хацкевича, слабкий склад і повну зневіру
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Хацкевич и Динамо снова пролетели мимо ЛЧ – кто виноват в 3-м подряд фиаско и оправданна ли отставка?Лига чемпионов — 13:25 276
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"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионовЛига Европы — 11:24 1512
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Ливерпуль – Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА-2019Суперкубок УЕФА — 08:00 551
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Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧЛига чемпионов — 02:59 5299