Кубок Украины: определились пары первого предварительного этапа

Стали известны клубы-соперники в первых матчах Кубка Украины 2019/20.

УАФ на официальном сайте опубликовала результаты жеребьевки первого предварительного раунда Кубка Украины. В борьбу вступают 18 команд Второй лиги (без четырех дублей: Оболонь-Бровар-2, Николаев-2, Авангард-2 и Черноморец-2) и два любительских клуба (Волчанск и Авангард Бзов).

УАФ пришлось перенести жеребьевку Кубка Украины – известна причина

Пары предварительного раунда Кубка Украины:

Таврия – Реал Фарма

Подолье – Полесье

Горняк – Чайка

Энергия – Буковина

Нива В – Никополь

Альянс – Ужгород

Авангард Бзов – Волчанск

Калуш – ВПК-Агро

Кристалл – Диназ

Верес – Нива Т

Базовым днем для проведения поединков этого этапа станет 20 августа.