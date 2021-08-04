Кубок України, перший попередній етап

Фенікс Підмонастир – Мункач Мукачево – 2:0

Олімпія Савинці – Любомир Ставище – 6:0

Голи: Нуемб, 6, Тищенко, 28, 35, Кірпіченко, 48, 53, Бурляй, 72

Скорук Томаківка – Тростянець – 1:0

Гол: Малиш, 70

Вилучення: Полянський, 73 (Тростянець)

Лівий берег – СК Полтава – 1:0

Гол: Іщенко, 102

Карпати Львів – ФСК Київ – 3:0

Голи: Галенков, 78, Чачуа, 85, Єрмаченко, 90

Перші дві пари подарували тріумф команд, які навіть не входять до піраміди професіонального футболу України. Фенікс Підмонастир впевнен здолав Мункач. Закарпатцям не допоміг навіть іменитий тренер Віталій Шумський, який мав досвід роботи зі Львовом в УПЛ.

Олімпія не залишила мокрого місця від Любомира, відвантаживши 6 голів. Початок сезону для команди зі Ставища (селище Київської області) складається жахливо – дві поразки в Другій лізі, а тепер ще й ганьба в Кубку. Томаківському Скоруку вистачило точного удару Малиша, щоб пройти Тростянець.

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На цій стадії зустрілись Лівий берег та СК Полтава, які очолюють свої групи в Другій лізі. Лише тут 90 хвилин основного часу не вистачило для визначення переможця. Вирішальний момент стався на 102-й хвилині. Подача з кутового призвела до хаосу у карному майданчику Полтави. Найкраще зорієнтувався екс-захисник Шахтаря Микола Іщенко, який головою підправив м'яч у ворота – 1:0.

Карпати хотіли закріпити вдалий старт сезону перемогою в Кубку. Львів'яни влаштували справжній штурм воріт столичного ФСК, але голкіпер Кирило Марціяш діяв фантастично. Іронічно, що саме 17-річний воротар припустився фатальної помилки. Під час подачі кутового він невдало зіграв на виході, дозволивши Галенкову точно пробити по центру. Усі питання щодо переможця зняв розкішний гол п'ятою Чачуа, а Єрмаченко оформив розгром – 3:0.

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