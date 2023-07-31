Головний тренер "левів" Мирон Маркевич підтвердив заточеність на досягнення поставленого на сезон завдання.

"У кубковому матчі проти Прикарпаття дамо можливість пограти іншим футболістам і молоді, проведемо ротацію складу.

"Його можна викликати у збірну України": Маркевич залишився незадоволений дебютною перемогою Карпат

Наше основне завдання – вихід в УПЛ. Ми спробуємо досягти чогось в Кубку України, але для мене і команди найважливіше – вийти в УПЛ", – цитує Маркевича офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, Карпати розпочали сезон Першої ліги мінімальною перемогою над Хустом. У Кубку України команда стартує у середу, 2 серпня. Початок зустрічі з Прикарпаттям о 18:00.

Перша ліга: Маркевич з перемоги дебютував у Карпатах, Лівий берег знищив Гірник-Спорт, новачок прибив Чижевського і Ко