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Кубок Туреччини: Кайсеріспор Кравця зіграв унічию з Фенербахче

14 січня 22:13 164 Читать на русском
Кубок Туреччини: Кайсеріспор Кравця зіграв унічию з Фенербахче
Кайсеріспор – Фенербахче – 0:0 / Твіттер ФК Фенербахче

У матчі 1/8 Кубка Туреччини Фенербахче не зміг переграти Кайсеріспор. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Туреччини, 1/8 фіналу. Перший матч

Кайсеріспор – Фенербахче – 0:0

Остання команда турецької Суперліги у першому матчі 1/8 фінала Кубка Туреччини приймала на своєму полі Фенербахче. Стамбульський клуб намагався взяти реванш за програш Кайсеріспору у чемпіонаті (0:1) і змінити сумну статистику – у останніх трьох поєдинках проти команди Артема Кравця Фенербахче зазнавав поразок.

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Проте одного бажання виявилось замало. Господарі у сезоні 2007/08 вже тріумфували у Кубку, тож розуміючи, що через чемпіонат єврокубки їм не світять, поклали всі сили на цей турнір. Нове керівництво (перша в історії Суперліги жінка-президент футбольного клубу) поставило новому тренеру (Роберту Просінечкі) завдання втриматись у Суперлізі і якомога далі пройти у Кубку.

Футболісти Кайсеріспора дали бій гранду турецького футболу і зуміли зіграти унічию. Український форвард Артем Кравець вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь поєдинок. Матч-відповідь відбудеться 21 січня у Стамбулі.

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Українці за кордоном Туреччина Кубок Туреччини Роберт Просінечкі Роберт Просінечкі Кайсеріспор Кайсеріспор Фенербахче Фенербахче Артем Кравець Артем Кравець
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