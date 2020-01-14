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Кубок Турции: Кайсериспор Кравца сыграл вничью с Фенербахче

14 января 22:13 85 Читати українською
Кубок Турции: Кайсериспор Кравца сыграл вничью с Фенербахче
Кайсериспор – Фенербахче – 0:0 / Твиттер ФК Фенербахче

В матче 1/8 Кубка Турции Фенербахче не смог переиграть Кайсериспор. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Турции, 1/8 финала. Первый матч

Кайсериспор – Фенербахче – 0:0

Последняя команда турецкой Суперлиги в первом матче 1/8 финала Кубка Турции принимала на своем поле Фенербахче. Стамбульский клуб пытался взять реванш за проигрыш Кайсериспору в чемпионате (0:1) и изменить печальную статистику – в последних трех поединках против команды Артема Кравца Фенербахче терпел поражения.

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Однако одного желания оказалось мало. Хозяева в сезоне 2007/08 уже триумфовали в Кубке, поэтому понимая, что через чемпионат еврокубки им не светят, положили все силы на этот турнир. Новое руководство (первая в истории Суперлиги женщина-президент футбольного клуба) поставило новому тренеру (Роберту Просинечки) задачу удержаться в Суперлиге и как можно дальше пройти в Кубке.

Футболисты Кайсериспора дали бой гранду турецкого футбола и сумели сыграть вничью. Украинский форвард Артем Кравец вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Ответный матч состоится 21 января в Стамбуле.

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