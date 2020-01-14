Зозуля не допоміг Альбасете перервати невдалу серію – українець отримав дискваліфікацію та став одним із найгірших

Альбасете зіграв унічию з Фуенлабрадою в 23-му турі Сегунди. Роман Зозуля відіграв весь поєдинок. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 23 тур

Альбасете – Фуенлабрада – 1:1

Голи: Хіменес, 18 – Сісс, 82

Поєдинок Альбасете – Фуенлабрада розпочався о 20:00 за київським часом. Обидві команди останнім часом не вражають – як господарі, так і гості жодного разу не вигравали у останніх 4-х турах. "Механічний сир" востаннє перемагав в матчі чемпіонату ще 16 листопада, а минулого тижня команда Романа Зозулі вилетіла з Кубка Іспанії, поступившись Ібіці в серії пенальті. Фуенлабрада попри серію з 4-х нічиїх поспіль трималася у групі лідерів – 5 місце та 35 очок. Альбасете ж розташувався на 14-й сходинці, набравши 27 пунктів.

Роман Зозуля вийшов у стартовому складі своєї команди. У 20-ти матчах Сегунди в активі українця 3 голи та 1 асист, але востаннє форвард забивав ще 25 жовтня у ворота Кадіса. Цікаво, що в матчі першого кола між Альбасете та Фуенлабрадою саме гол Зозулі приніс його команді мінімальну перемогу.

На 16-й хвилині Зозуля завершив першу гостру атаку Альбасете. Українець пробив головою, але голкіпер без проблем забрав м'яч. А вже в наступній атаці господарі відкрили рахунок – Альваро Хіменесу вдався блискучий дальній удар без шансів для воротаря.

На 26-й хвилині Роман відібрав м'яч у центрі поля та розігнав атаку Альбасете, яка завершилася ударом Педро – трохи вище воріт. Наприкінці першого тайму українець сфолив у центрі поля та отримав жовту картку, через яку пропустить наступний матч чемпіонату проти Луго. Перша половина гри не потішила значною кількістю гольових нагод, а єдиний м'яч став наслідком вдалих індивідуальних дій Альваро Хіменеса.

В дебюті другого тайму Альбасете відверто пощастило – після розіграшу штрафного м'яч лише дивом не опинився у воротах Томеу Надаля. Господарі відповіли і своїм моментом, який змарнував Охеда. Форвард під кутом вийшов на ворота Фуенлабради, але пробив десь у район кутового прапорця, хоча паралельним курсом набігав Зозуля. Вже за хвилину міг забивати і сам українець, який не зумів завдати прицільного удару з лінії воротарського, трохи не діставши до м'яча.

На 82-й хвилині після грубої помилки Хосе Антоніо Каро, який втратив м'яч поблизу власного штрафного, гості зрівняли рахунок. Спочатку арбітр скасував взяття воріт, але після перегляду VAR справедливість була відновлена – офсайду дійсно не було. Автором забитого м'яча став Сісс, який вийшов на заміну та реалізував вихід віч-на-віч з Надалем.

В підсумку 1:1 – нічия, яка навряд чи задовольнила кожну з команд, адже Альбасете та Фуенлабрада продовжили невдалі серії. Роман Зозуля отримав від Sofa Score оцінку 6.6 – один із найнижчих балів у складі Альбасете. Українець зіграв доволі пасивно – безумовно, Роман старався, але лише 30 дотиків до м'яча, 8 точних передач та 4 виграні єдиноборства з 15-ти навряд чи можна вважати вдалим показником.

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