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Кубок Німеччини: визначились півфінальні пари

21:02 171 Читать на русском
Кубок Німеччини: визначились півфінальні пари
Баварія / ФК Баварія

Відбулось жеребкування 1/2 фіналу Кубка Німеччини. Стали відомі пари.

Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування Кубка Німеччини.

Баварія – Борусія Д: гості тотально розчарували, Мюнхен розбив їх стандартами та відкрив собі шлях до чемпіонства

Вердер – Баварія

Гамбург – РБ Лейпциг

Поєдинки відбудуться 23 та 24 квітня. Фінальний матч буде зіграний 25 травня.

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Вердер Вердер Баварія Баварія Гамбург Гамбург Німеччина Кубок Німеччини РБ Лейпциг РБ Лейпциг Кубок Німеччини 2018/19
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