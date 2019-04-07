toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ИНГУЛЕЦ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кубок Германии: определились полуфинальные пары

21:02 77 Читати українською
Кубок Германии: определились полуфинальные пары
Бавария / ФК Бавария

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Германии. Стали известны пары.

Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки Кубка Германии.

Бавария – Боруссия Д: гости тотально разочаровали, Мюнхен разбил их стандартами и открыл себе путь к чемпионству

Вердер – Бавария

Гамбург – РБ Лейпциг

Поединки состоятся 23 и 24 апреля. Финальный матч будет сыгран 25 мая.

Теги
Вердер Вердер Бавария Бавария Гамбург Гамбург Германия Кубок Германии РБ Лейпциг РБ Лейпциг Кубок Германии 2018/19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
25
мин
Челси
22:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук