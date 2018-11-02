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Кубок Іспанії: Сельта вдома розійшлась миром із Реал Сосьєдадом, безгольова нічия Севільї і Вільяновенсе

1 листопада 19:57 74 Читать на русском
Кубок Іспанії: Сельта вдома розійшлась миром із Реал Сосьєдадом, безгольова нічия Севільї і Вільяновенсе
Кубок Іспанії: Сельта вдома розійшлась миром із Реал Сосьєдадом

Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Сельта на Балаїдосі приймала Реал Сосьєдад в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Перший тайм видався не надто щедрим на моменти. Команди не спромоглись забити у першій 45-хвилинці і пішли на перерву за "сухого" рахунку.

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Другий тайм команди почали грати активніше. З'явились небезпечні моменти. Відрити рахунок у матчі вдалось на 58-й хвилині зусиллями Аспаса. Яго скористався передачею Араухо та засмутив голкіпера гостей Рулью. Реал Сосьєдад побіг відіграватись та чинив тиск на ворота господарів.

Забити гол команда із Сан-Себастьяну змогла під завісу другого тайму. Хуанмі після пасу Елустондо зміг відновити паритет. В підсумку 1:1 бойова нічия Сельти і Реал Сосьєдада. Матч-відповідь 1/16 Кубка Іспанії відбудеться 5 грудня.

В іншому матчі ігрового дня Севілья не змогла обіграти представника Сегунди B Вільяновенсе. Команди не змогли забити бодай один гол. Зустріч завершилась безгольовою нічиєю.

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Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Сельта – Реал Сосьєдад – 1:1

Гол: Аспас, 58 – Хуанмі, 89

Вільяновенсе – Севілья – 0:0

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Іспанія Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Сельта Сельта Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19
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