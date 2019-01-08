Кубок Франції: Лілль пройшов Сошо Будківського, визначились пари 1/16 фіналу

Відбулись матчі 1/32 фіналу Кубка Франції, в одному з останніх поєдинків 1/32 фіналу Лілль переміг Сошо Будківського.
Кубок Франції, 1/32 фіналу
Лілль – Сошо – 1:0
Гол: Араужо, 40
У заключному матчі 1/32 фіналу Кубка Франції зустрічались Лілль та Сошо Будківського. Господарі вийшли веперед наприкінці першого тайму та втримали рахунок до фінального свистка. Зауважимо, що український нападник Сошо Будківський не потрапив навіть у заявку на матч.
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Відтак, визначились усі пари 1/16 фіналу Кубка Франції:
Сет – Лілль
Монако – Метц
Ам'єн – Ліон
Сент-Етьєн – Діжон
Тулуза – Реймс
Нансі – Генгам
Бастія – Нуазі-ле-Гран
Сен Пріве – Ренн
Андрезьє – Ліон Дюшер
Бержерак – Орлеан
Вітре – Гавр
Вірі – Кан
ПСЖ – Гренобль/Страсбур