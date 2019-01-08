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Кубок Франції: Лілль пройшов Сошо Будківського, визначились пари 1/16 фіналу

7 січня 23:48 53 Читать на русском
Кубок Франції: Лілль пройшов Сошо Будківського, визначились пари 1/16 фіналу
Лілль – Сошо

Відбулись матчі 1/32 фіналу Кубка Франції, в одному з останніх поєдинків 1/32 фіналу Лілль переміг Сошо Будківського.

Кубок Франції, 1/32 фіналу

Лілль – Сошо – 1:0

Гол: Араужо, 40

У заключному матчі 1/32 фіналу Кубка Франції зустрічались Лілль та Сошо Будківського. Господарі вийшли веперед наприкінці першого тайму та втримали рахунок до фінального свистка. Зауважимо, що український нападник Сошо Будківський не потрапив навіть у заявку на матч.

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Відтак, визначились усі пари 1/16 фіналу Кубка Франції:

Сет – Лілль

Монако – Метц

Ам'єн – Ліон

Сент-Етьєн – Діжон

Тулуза – Реймс

Нансі – Генгам

Бастія – Нуазі-ле-Гран

Сен Пріве – Ренн

Андрезьє – Ліон Дюшер

Бержерак – Орлеан

Вітре – Гавр

Вірі – Кан

ПСЖ – Гренобль/Страсбур

Теги
Кубок Франції 2018/19 Лілль Лілль Сошо Сошо Франція Кубок Франції
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