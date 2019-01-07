Кубок Франції: Марсель сенсаційно вилетів від клубу з 4 ліги, ПСЖ розтрощив суперника та вийшов у наступний раунд

Відбулись матчі 1/32 фіналу Кубка Франції. Марсель несподівано вилетів від Андрезьє, Монако, Сент-Етьєн та ПСЖ пройшли далі.

Андрезьє – Марсель – 2:0

Голи: Нгвабіє, 17, Мілла, 82

Кане-ан-Руссійон – Монако – 0:1

Гол: Сілла, 6

Реймс – Ланс – 2:0

Голи: Оудін, 32, Кафаро, 36 (пен)

Бордо – Гавр – 0:1

Гол: Ассіфуах

Тулуза – Ніцца – 4:1

Голи: Діакіте, 40, Градель, 45, Доссеві, 67, Гарсіа, 84 – Сакко, 47

Олімпік Страсбург – Сент-Етьєн – 0:6

Голи: Кабелла, 3, 85,Перрен, 9, Хазрі, 46, Діоні, 56, Роша Сантос, 83

Понтіві – ПСЖ – 0:4

Голи: Джюле, 3 (автогол), Неймар, 70, Мбаппе, 77 (пен), Дракслер, 87

Марсель у 1/32 Кубка Франції несподівано програв Андрезьє, який представляє 4 дивізіон. Далі у турнірній сітці прямує аутсайдер пари.

А ось ПСЖ не мав проблем зі своїм суперником. Французи вийшли вперед вже на третій хвилині завдяки автоголу Понтіві. У другому таймі завдяки голам Неймара, Мбаппе та Дракслера парижани довели рахунок до розгромного.

Також у наступний раунд Кубка Франції пройшли Монако, Реймс, Ренн, Гавр, Тулуза та Сент-Етьєн.