Кубок Франції: Марсель сенсаційно вилетів від клубу з 4 ліги, ПСЖ розтрощив суперника та вийшов у наступний раунд

Відбулись матчі 1/32 фіналу Кубка Франції. Марсель несподівано вилетів від Андрезьє, Монако, Сент-Етьєн та ПСЖ пройшли далі.
Андрезьє – Марсель – 2:0
Голи: Нгвабіє, 17, Мілла, 82
Кане-ан-Руссійон – Монако – 0:1
Гол: Сілла, 6
Реймс – Ланс – 2:0
Голи: Оудін, 32, Кафаро, 36 (пен)
Бордо – Гавр – 0:1
Гол: Ассіфуах
Тулуза – Ніцца – 4:1
Голи: Діакіте, 40, Градель, 45, Доссеві, 67, Гарсіа, 84 – Сакко, 47
Олімпік Страсбург – Сент-Етьєн – 0:6
Голи: Кабелла, 3, 85,Перрен, 9, Хазрі, 46, Діоні, 56, Роша Сантос, 83
Понтіві – ПСЖ – 0:4
Голи: Джюле, 3 (автогол), Неймар, 70, Мбаппе, 77 (пен), Дракслер, 87
Марсель у 1/32 Кубка Франції несподівано програв Андрезьє, який представляє 4 дивізіон. Далі у турнірній сітці прямує аутсайдер пари.
А ось ПСЖ не мав проблем зі своїм суперником. Французи вийшли вперед вже на третій хвилині завдяки автоголу Понтіві. У другому таймі завдяки голам Неймара, Мбаппе та Дракслера парижани довели рахунок до розгромного.
Також у наступний раунд Кубка Франції пройшли Монако, Реймс, Ренн, Гавр, Тулуза та Сент-Етьєн.