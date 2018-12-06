Кубок Бельгії: Гент Яремчука та Пластуна зіграє проти Сент-Трюйдена Безуса

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Бельгії, за підсумками якого ми побачимо протистояння українських гравців.

В 1/4 фіналу Кубка Бельгії Гент, кольори якого захищають Роман Яремчук та Ігор Пластун, зіграє проти Сент-Трюйдена Романа Безуса, повідомляє офіційний Twitter Гента.

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Кортрейк Андрія Бацули протистоятиме Мехелену, а Генк Руслана Маліновського зіграє проти переможця пари Кнокке – Юніон.

До слова, Яремчук та Бацула відзначились голами в матчах 1/8 фіналу національного Кубка.

Поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 18 грудня.