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Кубок Бельгії: Гент Яремчука та Пластуна зіграє проти Сент-Трюйдена Безуса

23:41 146 Читать на русском
Кубок Бельгії: Гент Яремчука та Пластуна зіграє проти Сент-Трюйдена Безуса
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Бельгії, за підсумками якого ми побачимо протистояння українських гравців.

В 1/4 фіналу Кубка Бельгії Гент, кольори якого захищають Роман Яремчук та Ігор Пластун, зіграє проти Сент-Трюйдена Романа Безуса, повідомляє офіційний Twitter Гента.

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Кортрейк Андрія Бацули протистоятиме Мехелену, а Генк Руслана Маліновського зіграє проти переможця пари Кнокке – Юніон.

До слова, Яремчук та Бацула відзначились голами в матчах 1/8 фіналу національного Кубка.

Поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 18 грудня.

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