Українська гармата виводить у чвертьфінал: бельгійські ЗМІ вихваляють наших, а Яремчук як Тайсон

Екс-захисник Олександрії Андрій Бацула знову себе проявив у Бельгії, а забиті м'ячі основного форварда збірної України Романа Яремчука там вже нікого не дивують. Їх обох, до слова, поєднує щось більше, ніж переможні голи і вихід в 1/4 фіналу.

Наприкінці листопада 26-річний Бацула привіз пенальті і реабілітувався асистом в чемпіонаті Бельгії за Кортрійк. Лівий оборонець, на якому Олександрія заробила 250 тисяч євро, цього разу забив переможний гол у дербі проти Зульте Варегем. Андрій по суті вивів свою команду до чвертьфіналу Кубка Бельгії, хоча в одному з епізодів помилився на своєму фланзі і мав подякувати супернику, що той пробачив. Ще раніше, граючи в УПЛ за Зірку, Бацула забивав Динамо найкрасивіший гол туру. У 2016-му ж його визнавали автором найкращого взяття воріт сезону. Дальні удари та красиві штрафні – це його традиційний арсенал. Тепер про це знає і вся Бельгія.

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Voetbalkrant: Єдина гармата вирішує долю посереднього, але атмосферного дербі

"Бацула робить це!" Видання відзначає, що команди у надважливому Західно-Фламандському дербі не виходили за рамки свого звичайного стану (у поточному сезоні обидва клуби перебувають у нижній групі чемпіонату) і не показували якоїсь феєричної гри у дербі (значно атмосферніше було на трибунах), окрім поодинокого пострілу гармати українця. "Красивий гол Бацули – і цього цілком достатнього для виходу в 1/4 фіналу".

Наставник Кортрейка впевнений у заслуженості перемоги і вже починає мріяти про "найкоротший шлях до Європи через перемогу в Кубку", хоча попереджає, що буде дуже складно.

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Інший портал відзначає помилку українського захисника при спробі перехопити м'яч – "Де Паув просто забув покарати за це. Дивовижно, але той самий українець повів Кортейк за собою наприкінці тайму. Потужний удар Бацули став рідкісним спалахом всього першого тайму. Він показує свою візитну картку цим голом. У воротаря не було жодних шансів парирувати прекрасний удар".

Що цікаво, Кортрейк у листопада очолив Ів Вандерхаге. Той самий фахівець, якого зовсім нещодавно звільнили з Гента Яремчука і Пластуна. "Ів робить усе просто – 3 перемоги у перших 3-х матчах, де забито на гол більше, ніж суперник, 6 очок у чемпіонаті і квиток у чвертьфінал Кубка".

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"Забивши єдиний м'яч у грі, українець став його переможцем. Творець ключового моменту матчу. Коли всі думали, що ніщо не порушить спокійного перебігу гри до перерви, в Бацули була своя точка зору. Він вирішив перехитрити голкіпера вибуховим ударом.

Навіть у фанатів Кортрейка він заробив гарну оцінку за такі компоненти, як: захист, атака, гра головою, силова боротьба, фізичний стан, гарні подачі, відмінний удар. Який прогрес на лівому фланзі оборони!"

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Видання відзначає, що екс-наставник Яремчука і Пластуна віддає борги літньому новачку Кортрейка. За часів Глена де Бека Бацула не провів жодної хвилини на полі, а з приходом Вандерхаге відразу ж став гравцем основи – у 2-х матчах з 3-х. У дебютній грі українець віддав гольовий пас, а зараз забив переможний гол, за який тренер публічно подякував йому.

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Яремчук опинився дещо в тіні свого земляка і партнерів Оджіджі-Офоє та Чекветадзе, який зацікавив Барселону та ще кілька європейських грандів – вони видали черговий крутий матч і були справжніми диригентами розгромного тріумфу. Однак по суті переможним виявився удар саме форварда збірної України. Бельгійські ЗМІ відзначають холоднокровне виконання вироку екс-динамівцем. Приємно, що Роман починає завойовувати довіру нового головного тренера – сам зізнається, що для нього це дуже важлива річ.

Вашому автору це взяття воріт нагадало гольові комбінації Тайсона в недавньому матчі Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма – особливо вирішальний гол. Яремчук показав, що він не лише ударами головою вміє забивати, а й ідеально підходить для розіграшів з партнерами. Sporza та декілька інших порталів також акцентують на тому, що Роман повинен був реалізовувати вбивчий момент ще раніше, уже на 5-й хвилині, але забув обрати кут обстрілу. Утім воротар тільки відтягнув неминучий вирок.

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