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Яремчук та Бацула голами допомогли своїм командам вийти в 1/4 фіналу Кубка Бельгії

00:11 306 Читать на русском
Яремчук та Бацула голами допомогли своїм командам вийти в 1/4 фіналу Кубка Бельгії
Роман Яремчук / фото із соцмереж

Український нападник Гента Роман Яремчук та захисник Кортрейка Андрій Бацула відзначилися забитими голами в поєдинках своїх команд в Кубку Бельгії.

Кубок Бельгії, 1/8 фіналу

Кортрейк – Зюльте-Варегем – 1:0

Гол: Бацула, 41

Гент – Берсот Вілрейк – 3:0

Голи: Яремчук, 13, Ростед, 43, Чакветадзе, 89

Яремчук вивів свою команду вперед на 17-й хвилині поєдинку проти Берсот Вілрейка. На перерву Гент пішов з перевагою у два м'ячі після голу Ростеда. Наприкінці матчу Чакветадзе зробив рахунок розгромним.

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Андрій Бацула також забив перший гол у протистоянні свого Кортрейка і Зюлте Верегем. Українець відзначився наприкінці першого тайму, чим, як з'ясувалося пізніше, приніс своїй команді перемогу та вихід у наступний раунд турніру.

Теги
Українці за кордоном Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Кортрейк Кортрейк Андрій Бацула Андрій Бацула
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