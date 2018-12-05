Яремчук та Бацула голами допомогли своїм командам вийти в 1/4 фіналу Кубка Бельгії

Український нападник Гента Роман Яремчук та захисник Кортрейка Андрій Бацула відзначилися забитими голами в поєдинках своїх команд в Кубку Бельгії.
Кубок Бельгії, 1/8 фіналу
Кортрейк – Зюльте-Варегем – 1:0
Гол: Бацула, 41
Гент – Берсот Вілрейк – 3:0
Голи: Яремчук, 13, Ростед, 43, Чакветадзе, 89
Яремчук вивів свою команду вперед на 17-й хвилині поєдинку проти Берсот Вілрейка. На перерву Гент пішов з перевагою у два м'ячі після голу Ростеда. Наприкінці матчу Чакветадзе зробив рахунок розгромним.
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Андрій Бацула також забив перший гол у протистоянні свого Кортрейка і Зюлте Верегем. Українець відзначився наприкінці першого тайму, чим, як з'ясувалося пізніше, приніс своїй команді перемогу та вихід у наступний раунд турніру.