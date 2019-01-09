Кубок Азії-2019: Узбекистан переміг Оман, Катар здолав Ліван

У чергових поєдинках Кубка Азії-2019 перемоги здобули Узбекистан та Катар.

Кубок Азії-2019, 1 тур

Узбекистан – Оман – 2:1

Голи: Ахмедов, 34, Шомуродов, 85 – Аль Гасані, 72

Вилучення: Крімець, 90+2

Катар – Ліван – 2:0

Голи: Хішам, 65, Абдулла, 79

Кубок Азії-2019: Японія вирвала перемогу в Туркменістану

В матчах першого туру Кубка Азії Узбекистан та Оман перемогли Оман та Ліван відповідно.

Таким чином Узбекистан набрав 3 очки та зрівнявся з Японією. Туркменістан та Оман замикають турнірну таблицю групи F. Катар та Саудівська Аравія набрали по 3 очки у групі E, Ліван та Північна Корея не набрали жодного очка.