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Кубок Азії-2019: Саудівська Аравія поступилась Катару, але пройшла в плей-офф, Ліван обіграв Північну Корею

20:40 154 Читать на русском
Кубок Азії-2019: Саудівська Аравія поступилась Катару, але пройшла в плей-офф, Ліван обіграв Північну Корею
Саудівська Аравія поступилась Катару / Фото з соцмереж

Відбулись чергові поєдинки 3-го туру Кубка Азії-2019.

Кубок Азії-2019, 3-й тур

Група Е

Саудівська Аравія – Катар – 0:2

Голи: Алмоез, 45+1, 80

Нереалізований пенальті: Аль-Хайдос, 41

Ліван – Північна Корея – 4:1

Голи: Міччел, 27, Ель-Хельве, 65, 80 (пен.), Маатук, 90+8 – Пак Кван Рьон, 9

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Саудівська Аравія та Катар гарантували собі вихід у плей-офф ще до очної зустрічі. Умовні гості перемогли, пройшовши груповий етап без жодного пропущеного гола.

Гравці Лівана "грюкнули дверима" турніру, обігравши головних аутсайдерів групи Північну Корею.

Теги
Світ Катар Катар Саудівська Аравія Саудівська Аравія Кубок Азії Північна Корея
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