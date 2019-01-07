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Кубок Азії-2019: Китай здобув вольову перемогу над Киргизстаном

15:14 118 Читать на русском
Кубок Азії-2019: Китай здобув вольову перемогу над Киргизстаном
Збірна Китаю

У першому турі Кубка Азії Киргизстан зазнав поразки від Китаю. Читайте звіти про матчі понеділка на "Футбол 24".

Кубок Азії-2019, група С

Китай – Киргизстан – 2:1

Голи: Матжас, 50 (автогол), Ю Дабао, 78 – Ісраілов, 42

Південна Корея – Філіппіни – (15:30)

Кубок Азії-2019, група D

Іран – Ємен – (18:00)

У першому матчі групи С Китай здобув важку перемогу над Киргизстаном. Саме киргизи відкрили рахунок у матчі, перетворивши в гол єдиний удар у площину воріт для обох команд у першому таймі.

Віце-президента Катарської футбольної асоціації не хотіли пускати в ОАЕ на Кубок Азії

Після перерви китайці значно підняли темп гри і заслужено здобули три очки.

Теги
Світ Китай Китай Південна Корея Південна Корея Іран Іран Кубок Азії Філіппіни Філіппіни
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