Кубок Азії-2019: Китай здобув вольову перемогу над Киргизстаном

Іспанія — 16:00 36
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Реал сухий – такого не було 25 років: Мадрид сумує за Роналду, а Соларі все більше нагадує Лопетегі
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Алкоголь, снодійне, хуліганство, поліцейський відділок: Вейн Руні продовжує жити за правилами рок-зіркиАнглія — 13:30 1392
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Браїм Діас офіційно перейшов у РеалІспанія — 6 січ 5347
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Фонсека підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачкаУкраїна — 6 січ 5785
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Фонсека зізнався, що міг покинути Шахтар у грудні заради клубу АПЛ – португалець мав й інші пропозиціїУкраїна — 6 січ 1749
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