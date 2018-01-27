Кубок Англії: Манчестер Юнайтед розгромив Йовіл у дебютному матчі Санчеса, чилієць взяв участь в двох голах

Відбулися матчі 1/16 Кубка Англії. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

У першому матчі Йовіл приймав Манчестер Юнайтед. Слід зазначити, що особлива увага до цього поєдинку була прикута через дебют Алексіса Санчеса, який вийшов на поле з перших хвилин.

Чилієць виправдав надії вболівальників манкуніанців. Наприкінці першого тайму його пас на Решфорда та невдалі дії захисників Йовіла дозволили молодому форварду відкрити рахунок.

На 61-ій хвилині Санчес пройшов до лінії штрафного майданчика та віддав пас на Ерреру, який подвоїв перевагу Манчестера. Наприкінці матчу відзначився Лінгард, який замінив Санчеса, а у додатковий час Лукаку встановив кінцевий результат матчу.

У другому поєдинку Шеффілд Венсдей приймав Редінг. Господарі не залишили шансів суперникам, перемігши з рахунком 3:1.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Йовіл – Манчестер Юнайтед – 0:4

Голи: Решфорд, 41, Еррера, 61, Лінгард, 89, Лукаку, 90+3.

Шеффілд Венсдей – Редінг – 3:1

Голи: Нухіу, 23, 53, Бойд, 61 – Доусон 87,автогол.