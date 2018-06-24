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Крстаич: Сербия была "ограблена" – работу арбитров надо разбирать в Международном трибунале в Гааге

23 июня 19:52 387 Читати українською
Крстаич: Сербия была "ограблена" – работу арбитров надо разбирать в Международном трибунале в Гааге
Сборная Сербии / фото: официальный твиттер сборной Сербии

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич возмущен судейством Феликса Брыха в поединке 2 тура ЧМ-2018 против Швейцарии.

Напомним, после поражения от Швейцарии со счетом 1:2 Сербия была недовольна судейством Феликса Брыха. Федерация футбола страны уже заявила, что будет подавать протест.

"Мы вчера были "ограблены". На глазах не только сербов, но и всего мира. Работу арбитров на матче надо разбирать в Международном трибунале в Гааге.

Сербия – Швейцария – 1:2 – видео голов и обзор матча

Впрочем, не буду перекладывать вину на других, я являюсь виновником поражения. При счете 1:1 хотели одержать победу и потому шли вперед. Получили контратаку и вместо четырех очков после двух туров у нас только три", – цитирует Крстаича ТАСС.

Напомним, в матче против Бразилии Сербию для выхода из группы устроит только победа, тогда как бразильцев устроит и ничья.

ЧМ-2018 2 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
Матч окончен
1 : 2
Швейцария
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Теги
ЧМ 2018 Сербия - Швейцария Сербия Сербия Арбитры Феликс Брых Феликс Брых Младен Крстаич Младен Крстаич
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