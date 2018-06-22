Кроос: Відставка Лопетегі не вплине на успіхи збірної Іспанії на ЧС-2018

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос вважає, що відставка Хулена Лопетегі з посади головного тренера збірної Іспанії не вплине на гру команди.

"Не думаю, що відставка Лопетегі дуже сильно вплине на успіхи іспанців.

Сьогодні Реал представить Лопетегі у статусі головного тренера

Звичайно, втратити тренера за два дні до чемпіонату світу неприємно, але я прекрасно знаю Фернандо Єрро, я впевнений, що він є хорошим тренером, який може взяти на себе таку відповідальність", – цитує Крооса ТАСС.

Нагадаємо, що 13 червня збірна Іспанії залишилася без свого головного тренера Хулена Лопетегі, який узгодив контракт з мадридським Реалом.