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Кроос: Відставка Лопетегі не вплине на успіхи збірної Іспанії на ЧС-2018

14 червня 17:30 205 Читать на русском
Кроос: Відставка Лопетегі не вплине на успіхи збірної Іспанії на ЧС-2018
Тоні Кроос / Фото: Kicker

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос вважає, що відставка Хулена Лопетегі з посади головного тренера збірної Іспанії не вплине на гру команди.

"Не думаю, що відставка Лопетегі дуже сильно вплине на успіхи іспанців.

Сьогодні Реал представить Лопетегі у статусі головного тренера

Звичайно, втратити тренера за два дні до чемпіонату світу неприємно, але я прекрасно знаю Фернандо Єрро, я впевнений, що він є хорошим тренером, який може взяти на себе таку відповідальність", – цитує Крооса ТАСС.

Нагадаємо, що 13 червня збірна Іспанії залишилася без свого головного тренера Хулена Лопетегі, який узгодив контракт з мадридським Реалом.

Теги
ЧС 2018 Трансфери Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Фернандо Єрро Фернандо Єрро Іспанія Іспанія Тоні Кроос Тоні Кроос
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