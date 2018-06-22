Сьогодні Реал представить Лопетегі у статусі головного тренера

Презентація нового головного тренера Реала Хулена Лопетегі відбудеться сьогодні, 14 червня.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті повідомив про представлення Хулена Лопетегі в якості нового головного тренера.

Церемонія відбудеться о 20:00 за київським часом.

Відставка Лопетегі: чому Реал ризикує стати найбільш ненависним клубом Іспанії після ЧС-2018

Попереднім місцем роботи наставника була збірна Іспанії, звідки він був скандально звільнений саме через призначення в королівський клуб.