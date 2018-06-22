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Сьогодні Реал представить Лопетегі у статусі головного тренера

14 червня 16:17 544 Читать на русском
Сьогодні Реал представить Лопетегі у статусі головного тренера
Хулен Лопетегі / Getty Images

Презентація нового головного тренера Реала Хулена Лопетегі відбудеться сьогодні, 14 червня.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті повідомив про представлення Хулена Лопетегі в якості нового головного тренера.

Церемонія відбудеться о 20:00 за київським часом.

Відставка Лопетегі: чому Реал ризикує стати найбільш ненависним клубом Іспанії після ЧС-2018

Попереднім місцем роботи наставника була збірна Іспанії, звідки він був скандально звільнений саме через призначення в королівський клуб.

Теги
Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Реал Мадрид Реал Мадрид
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