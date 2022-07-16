Днями стадіон Шальке приймав концерт британського співака Еда Ширана. Глядачі забили Фельтінс-Арену і були в захваті від виступу поп-зірки.

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Кроос проводив черговий підкаст зі своїм братом Феліксом і вирішив обговорити концерт: "Ед Ширан досяг того, що я бачив дуже рідко – люди йдуть задоволеними зі стадіону Шальке". Гельзенкірхенський клуб не оминув цей жарт зірки Реала і відповів: "Зате ми можемо давати круті інтерв'ю після фінального свистка". Це очевидний натяк на останній фінал ЛЧ, після якого роздратований Кроос не дослухав журналістів до кінця і достроково завершив коментар.

Зауважимо, що попередній сезон склався для Шальке цілком успішно. "Кнаппен" виграли другу Бундеслігу і повернулися в еліту всього через рік після вильоту.

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