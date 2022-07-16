Полузащитник Тони Кроос в очередной раз подтвердил звание одного из главных остряков современного футбола.

На днях стадион Шальке принимал концерт британского певца Эда Ширана. Зрители забили Фельтинс-Арену и были в восторге от выступления поп-звезды.

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Кроос проводил очередной подкаст со своим братом Феликсом и решил обсудить концерт: "Эд Ширан добился того, что я видел очень редко – люди идут довольными со стадиона Шальке". Гельзенкирхенский клуб не обошел стороной эту шутку звезды Реала и ответил: "Зато мы можем давать крутые интервью после финального свистка". Это очевидный намек на последний финал ЛЧ, после которого раздраженный Кроос не дослушал журналистов до конца и досрочно завершил комментарий.

Заметим, что предыдущий сезон сложился для Шальке вполне удачно. "Кнаппен" выиграли вторую Бундеслигу и вернулись в элиту всего через год после вылета.

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