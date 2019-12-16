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Кривцов зізнався, що очікував на інших суперників у плей-офф Ліги Європи

20:18 211 Читать на русском
Кривцов зізнався, що очікував на інших суперників у плей-офф Ліги Європи
Сергій Кривцов / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов вважає, що "гірники" зможуть здолати Бенфіку в рамках 1/16 фіналу ЛЄ.

 

"Вважаю, Шахтарю цілком під силу пройти Бенфіку. Буде нелегко, але є час підготуватися, розібрати сильні і слабкі сторони португальців. Бенфіка любить контролювати м'яч, проводити швидкі контратаки.

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Якщо чесно, думав, що ми потрапимо Манчестер Юнайтед або Інтер.

У Португалії всі люблять атакувати, проводити багато часу з м'ячем, і дуже мало команд з оборонним стилем. Бенфіка перебуває серед найсильніших клубів Португалії. Нас чекають дуже цікаві матчі", – цитує Кривцова офіційний сайт донецького клубу.

Шахтар у Харкові прийме Бенфіку 20 лютого, матч-відповідь відбудеться 27 лютого.

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Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Ліга Європи Шахтар - Бенфіка
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