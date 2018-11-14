Кривцов порвал сборную Украины своими невероятными вокальными данными

Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов продемонстрировал, что он талантливый не только на футбольном поле, но и в караоке.

На праздничном ужине в честь победы в своей группе Лиги наций игроки сборной принимали посвящение от дебютантов команды. Напомним, по традиции новички команды исполняют песню в караоке.

Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

Показать дебютантам мастер-класс взялся Сергей Кривцов. Защитник поразил всех присутствующих своими вокальными данными, исполнив песню Муслима Магомаева "Синяя вечность".

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций (16 ноября), а также спарринг против Турции (20 ноября).