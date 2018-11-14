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Кривцов порвал сборную Украины своими невероятными вокальными данными

09:45 276 Читати українською
Кривцов порвал сборную Украины своими невероятными вокальными данными
Сергей Кривцов / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов продемонстрировал, что он талантливый не только на футбольном поле, но и в караоке.

На праздничном ужине в честь победы в своей группе Лиги наций игроки сборной принимали посвящение от дебютантов команды. Напомним, по традиции новички команды исполняют песню в караоке.

Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

Показать дебютантам мастер-класс взялся Сергей Кривцов. Защитник поразил всех присутствующих своими вокальными данными, исполнив песню Муслима Магомаева "Синяя вечность".

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций (16 ноября), а также спарринг против Турции (20 ноября).

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
2
дн
:
8
час
:
33
мин
Украина
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Теги
Украина Украина Словакия - Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Видеоновости Сергей Кривцов Сергей Кривцов
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