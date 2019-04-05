Кривцов назвал памятные для себя победу над Динамо

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

"Считаю, что мы в хорошем состоянии. Сейчас у нас есть несколько дней, чтобы восстановиться после игры с Александрией и потом планомерно готовиться к матчу с Динамо. Думаю, что у нас есть время наработать также и тактические аспекиты к игре с этим соперником.

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Помню сезон, в котором мы в течении недели играли два матча с Динамо. Сначала обыграли киевлян в чемпионате, а потом через пару дней в Кубке на Донбасс Арене выиграли со счетом 4:1.

У Динамо есть молодые игроки, которые хорошо оснащены технически, плюс команда играет компактно. Это хороший соперник, который наравне с Шахтером пытается бороться за чемпионский титул", – цитирует Кривцова Команда 1.

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