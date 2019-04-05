toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВАЛЕНСИЯ - РЕАЛ МАДРИД

Кривцов назвал памятные для себя победу над Динамо

09:54 11 Читати українською
Кривцов назвал памятные для себя победу над Динамо
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

 

"Считаю, что мы в хорошем состоянии. Сейчас у нас есть несколько дней, чтобы восстановиться после игры с Александрией и потом планомерно готовиться к матчу с Динамо. Думаю, что у нас есть время наработать также и тактические аспекиты к игре с этим соперником.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч Кубка Украины

Помню сезон, в котором мы в течении недели играли два матча с Динамо. Сначала обыграли киевлян в чемпионате, а потом через пару дней в Кубке на Донбасс Арене выиграли со счетом 4:1.

У Динамо есть молодые игроки, которые хорошо оснащены технически, плюс команда играет компактно. Это хороший соперник, который наравне с Шахтером пытается бороться за чемпионский титул", – цитирует Кривцова Команда 1.

"Не подобається, як грає Динамо". Біатлоніст-чемпіон Дмитро Підручний – про футбол, сльози від Гімну, зміну громадянства

Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев Сергей Кривцов Сергей Кривцов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Тоттенхэм официально переехал на новый стадион
    Англія — 4 апр267 Тоттенхэм официально переехал на новый стадион
5
час
:
29
мин
Рух Винники
18:00
Прикарпатье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук