Обидчики россиян и доминация британских клубов – сборная недели в Лиге Европы

Стал известен список одиннадцати лучших игроков по итогам первого тура Лиги Европы 2019/20.

УЕФА в официальном твиттере Лиги Европы опубликовал символическую сборную стартового тура.

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Основой этой команды стали представители британских клубов: Арсенал (3 игрока), Манчестер Юнайтед (1) и Рейнджерс (1). К ним присоединились игроки, которые вчера вечером поиздевались над представителями чемпионата России – двое из Лудогорца (победа над ЦСКА 5:1) и один из Базеля (разгром Краснодара 5:0). Также по одному игроку делегировали Рома, Партизан и братиславский Слован.

Напомним, матчи второго тура Лиги Европы состоятся через две недели – 3 октября.

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