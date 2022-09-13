Роберт Пейдж продовжив свій контракт ще на 4 роки, інформує офіційний сайт FAW.

Суперник України втратив головну зірку і капітана з Ліверпуля перед матчами Ліги націй

Фахівець став виконувачем обов'язків головного тренера валлійців у листопаді 2020-го, а до того був помічником Раяна Гіггза. Легенда Манчестер Юнайтед вимушено зупинив кар'єру на тлі судових розбірок за мотивами своїх нічних походеньок. Пейдж підхопив команду і вивів у фінальну частину ЧС-2022, здолавши Україну у фіналі плей-офф. Тепер йому довірили відбори Євро-2024 і ЧС-2026.

Нагадаємо, на катарському Мундіалі Уельс потрапив у одну групу з Англією, США та Іраном.

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