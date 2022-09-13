Роберт Пейдж продлил свой контракт еще на 4 года, сообщает официальный сайт FAW.

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Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера валлийцев в ноябре 2020-го, а до этого был помощником Райана Гиггза. Легенда Манчестер Юнайтед вынужденно приостановил карьеру на фоне судебных разбирательств по мотивам своих ночных походок. Пейдж подхватил команду и вывел в финальную часть ЧМ-2022, одолев Украину в финале плей-офф. Теперь ему доверили отборы Евро-2024 и ЧМ-2026.

Напомним, на катарском Мундиале Уэльс попал в одну группу с Англией, США и Ираном.

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