Крістал Пелас розписав нічию з Брайтоном і обійшов Арсенал у турнірній таблиці

Завершальний матч 17-го туру чемпіонату Англії між Крістал Пелас та Брайтоном переможця не виявив (1:1).

Перший тайм команд із середини турнірної таблиці пройшов за тотальної переваги Брайтона, який цілком міг заробити пенальті на 20-й хвилині внаслідок падіння Монтої у штрафному Крістал Пелас. Після втручання VAR арбітр наказав продовжити гру. Зрештою, забити до перерви командам так і не вдалося.

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На старті другого тайму господарі ледь не відкрили рахунок зусиллями Бентеке, який на 51-й хвилині завдав удару з дистанції – стійка врятувала Брайтон. Відповідь гостей прилетіла на 54-й у вигляді прострілу Гросса з правого флангу в штрафний та удару Мопея точно в дальній верхній кут – 0:1. Це оживило Крістал Пелас, який провів низку атак і таки зрівняв рахунок. Вийшло красиво: на 76-й хвилині Заха отримав діагональ, увійшов на лівий край карного майданчика, хитнув захисника й пробив у ближню дев'ятку – 1:1. Як виявилося, цей гол став останнім у зустрічі.

Таким чином, Крістал Пелас набрав 23 очки, обійшовши Арсенал у турнірній таблиці й піднявшись на дев'яту позицію. Брайтон, маючи 20 залікових балів у активі, залишився на тринадцятій сходинці.

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