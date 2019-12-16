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Анчелотті прилетів до Англії на перемовини з новим працедавцем, – Sky Sports

21:23 777 Читать на русском
Анчелотті прилетів до Англії на перемовини з новим працедавцем, – Sky Sports
Карло Анчелотті / LaPresse

Нещодавно звільнений із посади головного тренера італійського Наполі Карло Анчелотті може дуже швидко знайти нове місце роботи.

Досвідчений італієць прибув до Ліверпуля на перемовини з босами Евертона, стверджує Sky Sports.

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Анчелотті став пріоритетним кандидатом для керівництво "ірисок". Зокрема, на Гудісон Парк готові запропонувати 60-річному фахівцю контракт до літа 2022 року. Данкан Фергюсон, який нині виконує обов'язки керманича Евертона, ввійде до штабу Анчелотті в разі призначення італійського тренера.

До слова, Карло Анчелотті вже має досвід роботи в англійській Прем'єр-лізі. У 2009-2011 рр. він працював із лондонським Челсі й оформив із "пенсіонерами" своєрідний требл у дебютному сезоні – чемпіонство, Суперкубок Англії та Кубок Англії.

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Евертон Евертон Англія Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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