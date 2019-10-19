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Крістал Пелас – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

22:28 289 Читать на русском
Крістал Пелас – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Крістал Пелас – Манчестер Сіті – 0:2 відео голів та огляд матчу

Крістал Пелас не зміг створити проблем Манчестер Сіті у поєдинку 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Крістал Пелас – Манчестер Сіті.

 
Габріел Жезус 39’
Давід Сілва 41’
39’ Габріел Жезус
41’ Давід Сілва

Підопічні Хосепа Гвардіоли спокійно розібралися з "орлами", які до цього поєдинку мали трьохматчеву серію без поразок.

Чемпіони Англії шокували суперника подвійним ударом під завісу першої половини. Спочатку Бернарду Сілва з правого флангу вирізав геніальний навіс, а Жезус у падінні перевів м'яч у сітку.

Через дві хвилини становище лондонців стало ще гіршим – де Брюйне розігнав контратаку з власної половини, Стерлінг елегантно закинув м'яч за спини захисникам, а Давід Сілва в дотик пробив поміж ніг голкіперу. Другий тайм перетворився на формальність і голів не подарував – 0:2.

Манчестер Сіті без Зінченка спокійно переміг Крістал Пелас і наблизився до Ліверпуля

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Крістал Пелас - Манчестер Сіті Відеоновини Крістал Пелас Крістал Пелас
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