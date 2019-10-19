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Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

19 октября 22:28 53 Читати українською
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Кристал Пэлас не смог создать проблем Манчестер Сити в поединке 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Кристал Пэлас – Манчестер Сити.

 
Габриэл Жезус 39’
Давид Силва 41’
39’ Габриэл Жезус
41’ Давид Силва

Подопечные Хосепа Гвардиолы спокойно разобрались с "орлами", которые до этого поединка имели трехматчевую серию без поражений.

Чемпионы Англии шокировали соперника двойным ударом под занавес первой половины. Сначала Бернарду Силва с правого фланга вырезал гениальный навес, а Жезус в падении перевел мяч в сетку.

Через две минуты положение лондонцев стало еще хуже – де Брюйне разогнал контратаку со своей половины, Стерлинг элегантно забросил мяч за спины защитникам, а Давид Силва в касание пробил между ног голкиперу. Второй тайм превратился в формальность и голов не подарил – 0:2.

Манчестер Сити без Зинченко спокойно победил Кристал Пэлас и приблизился к Ливерпулю

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