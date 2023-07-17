Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з офіційним листом, в якому просить відреагувати на незаконне включення клубів з українського Криму, ФК Севастополь та ФК Рубін Ялта, до чемпіонату Росії.

У листі, зокрема, наголошується: "Ми вже кілька разів зверталися до ФІФА та УЄФА щодо спроб керівництва російського футболу включити українські клуби для участі в російських внутрішніх чемпіонатах. Звертаємося до вас знову з приводу цього питання з проханням розглянути та вжити заходів для усунення ще одного порушення росією всіх існуючих правил і норм.

Гравці російського клубу ледь не потрапили під обстріл Кримського мосту – врятувало диво

У наших офіційних листах № 635 від 01.07.2023 та № 741 від 22.06.2023 ми звернули вашу увагу на інформацію з відкритих джерел про те, що ФК Севастополь та ФК Рубін Ялта з тимчасово окупованого Криму отримали сертифікати на участь у другій лізі Росії (третій національний дивізіон). Дозвіл на проведення такої дії фактично демонструє зневагу до позиції та попередніх рішень ФІФА та УЄФА (2014 року УЄФА надав Криму особливий статус).

Попри численні звернення УАФ до ФІФА та УЄФА із цього приводу, 16.07.2023 ФК Севастополь та ФК Рубін Ялта провели свої перші матчі в другому російському дивізіоні. Ми розцінюємо такі дії як грубе порушення статутів ФІФА й УЄФА та рішення УЄФА про особливий статус кримського футболу. З огляду на вищезазначене, УАФ знову звертається до ФІФА та УЄФА з проханням розглянути можливість виключення РФС із членства у ФІФА та УЄФА через доведену невідповідність вимогам статутів керівних органів світу й Європи та цінностям всесвітньої футбольної сім'ї".

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках