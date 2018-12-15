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Креспо стане головним тренером Банфілда

13:10 369 Читать на русском
Креспо стане головним тренером Банфілда
Ернан Креспо / фото із соцмереж

Колишній нападник збірної Аргентини Ернан Креспо очолить Банфілд.

Президент Банфілда оголосив, що новим головним тренером команди стане відомий в минулому форвард Ернан Креспо, повідомляє офіційний Twitter аргентинського клубу.

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Деталі угоди наразі не розголошуються. 43-річний Креспо останнім часом був директором Парми. а до цього тренував одну з молодіжних команд пармезанців.

Креспо протягом ігрової кар'єри виступав за Парму, Лаціо, Інтер, Челсі, Мілан. Провів 64 матчі за збірну Аргентини. Після завершення кар'єри певний час очолював Модену.

Теги
Трансфери Світ Банфілд Банфілд Ернан Креспо Ернан Креспо
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