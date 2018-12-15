Креспо стане головним тренером Банфілда

Колишній нападник збірної Аргентини Ернан Креспо очолить Банфілд.

Президент Банфілда оголосив, що новим головним тренером команди стане відомий в минулому форвард Ернан Креспо, повідомляє офіційний Twitter аргентинського клубу.

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Деталі угоди наразі не розголошуються. 43-річний Креспо останнім часом був директором Парми. а до цього тренував одну з молодіжних команд пармезанців.

Креспо протягом ігрової кар'єри виступав за Парму, Лаціо, Інтер, Челсі, Мілан. Провів 64 матчі за збірну Аргентини. Після завершення кар'єри певний час очолював Модену.